Российский защитник Любушкин рассказал, что его злило во время игры за «Баффало»

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях своего обмена из «Баффало» в «Дакс» летом 2023 года.

— Ожидали обмена из «Баффало» в «Анахайм», случившегося прошлым летом?

— Да. Разговаривал с тренерским штабом, с агентом — и мы понимали, что обмен произойдет. В целом меня все устраивало, но некоторыми моментами я был не очень доволен. Сказал агенту то, что думаю по этому поводу, и он согласился.

— То есть, по сути, вы сами попросили обмен?

— Можно и так сказать. А можно — что мы с клубом пришли к нему с двух сторон.

— Что именно вас не устраивало?

— Большое количество матчей (хотя тренер сказал, что оно небольшое), где мое игровое время было гораздо ниже, чем я готов играть, — в них мне давали по 11-12 минут. Никогда не просил завышенного времени, честно рассуждал и понимал, что не смогу играть на своем уровне 25 минут каждую игру. Но 17-18 минут считаю для себя оптимальными.

— Говорили об этом главному тренеру «Баффало»?

— Да, сам шел и обсуждал это. Происходящее меня серьезно злило, и я говорил с главным тренером. Но особо это ни на что не повлияло.

— Кто самый открытый тренер в НХЛ, с которым вы сталкивались?

— Как раз Гранато из «Баффало». Очень открытый и абсолютно адекватный человек. На мое отношение к нему та ситуация не влияет никак.

— А в «Анахайме» игровым временем довольны?

— Определенно доволен. Хотя бывают случаи, когда получаю минут 13. Но они редки.

За «Баффало» 29-летний россиянин отыграл сезон-2022/23, в котором провел 68 матчей и набрал 14 (2+12) очков. Ранее Любушкин играл за «Аризону» и «Торонто».