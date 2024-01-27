Бучневич признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

28-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка, сравняв счет и забив победный гол. Первой звездой встречи признан форвард «Кракен» Оливер Бьоркстранд, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник «Сиэтла» Брайан Думулин, у которого заброшенная шайба.

В текущем сезоне Бучневич провел 45 матчей, в которых набрал 37 (16+21) очков.