Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что руководство клуба оберегает игроков от тем, не связанных с игрой в хоккей.

— В итоге в июне Гэри Бэттмен сообщил о запрете надевать радужные джерси. То есть, можно сказать, ваша взяла.

— Не только на такие — сейчас никакие джерси надевать нельзя. Наверное, чтобы огородить тех, кто в каких-то ситуациях испытывает дискомфорт. НХЛ — это же бизнес, и нас, наемных работников, он как руководитель старается избавить от лишней нервотрепки.

— Так же, как после 24 февраля 2022 года всех российских хоккеистов отгородили от обсуждения этой темы?

— Есть не то чтобы прямой запрет, но негласное правило не спрашивать по этой теме. Ну а что нас спрашивать? Мы — люди, которые занимаются своим делом, играют в хоккей. А про эту ситуацию должны рассказывать другие люди.

— Но есть исключение — ваш бывший партнер по МЧМ Никита Задоров, давший дерзкое интервью. Как вы к этому относитесь?

— У человека есть своя голова, своя позиция, и он вправе ее высказывать. Нельзя кого-то заставлять что-то делать или не делать. Он захотел — и он так сделал. Ни осудить его, ни поддержать я не имею права. Это не касается меня. Я могу отвечать за себя и свои слова. Отношения у нас с Никитой нормальные, прошлым летом в Майами общались.