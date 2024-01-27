Бобровский оценил победу «Флориды» в матче с «Питтсбургом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2Б).

«Я считаю, что ребята проделали отличную работу, в обороне они защищали меня. Они позволили мне видеть шайбу. Это была хорошая серия буллитов», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

«Флорида» с 64 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 49 очков.