Тренер «Питтсбурга»: «Когда Малкин забивает, это повышает его уверенность в себе»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился впечатлениями от игры форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:3Б). 37-летний россиянин забил первый гол в 10 играх.

«Я думаю, для него это будет большим достижением. Джено — это тот игрок, он любит забивать голы. Когда он забивает, я думаю, это повышает его уверенность в себе. Никто не относится к себе строже, чем Малкин. Он понимает, что мы рассчитываем на него. Когда он не забивает, никто не чувствует этого сильнее, чем он сам. Он трудолюбивый парень», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Малкин провел 45 матчей, в которых набрал 39 (16+23) очков.