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Российский вратарь, выступающий в НХЛ, рассказал об ошибке, на которую ему указали в США

21:45
Илья Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал, как генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка Лу Ламорелло указал ему на неподобающий внешний вид.

— Вы работаете в клубе, где генеральный менеджер — Лу Ламорелло, человек старой школы. Никите Зайцеву он запретил играть белой клюшкой, кому-то настоятельно порекомендовал использовать исключительно традиционные шнурки на коньках.

— У нас строго-настрого запрещалось носить бороду. Я бриться ненавижу, но иного выхода не было. Сначала пытался оставлять щетину, пользовался триммером, но мне сказали, что это неприемлемо, пришлось ходить гладковыбритым. Еще был случай. Выхожу из раздевалки, а у меня галстук в кармане. Лу увидел это, подошел и показал пальцем, что галстук надо срочно надеть. В день игры у нас все строго — до и после матча ты должен выглядеть идеально.

— Костюм пошили?

— А у меня есть два, которые выдавали в сборной. Обошелся ими. Но говорят, что у кого-то из ребят по пять-шесть костюмов. Я пока покупать не планирую — двух хватит.

Полностью интервью Ильи Сорокина читайте здесь

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Алексей Шевченко все материалы автора

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