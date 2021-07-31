Российский вратарь НХЛ рассказал, за сколько снимает квартиру на Лонг-Айленде

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о бытовой стороне жизни в Нью-Йорке.

— Как вам жизнь в Нью-Йорке?

— Важно понимать, что я живу на Лонг-Айленде, а это не совсем Нью-Йорк. Мы далеко от Манхэттена, от делового города. Меня все устраивает. Там чисто, комфортно, аккуратно. Рядом океан с хорошей набережной, где ты можешь провести время, погулять. По кафе я не особо ходил, больше заказывал домой. Мне больше всего нравится, что от дома до тренировочной арены — 4 минуты на машине. До стадиона — 7 минут, сейчас чуть больше будет из-за новой арены, но ненамного. Кому-то покажется, что это скучновато, но я и в Москве особенно не веселился.

— Дорогая квартира?

— Первое время я жил в отеле — думал, что так дешевле. Но через пару месяцев понял, что мне очень не хватает домашнего комфорта, отель не мог дать этого чувства. В итоге решил снять квартиру, купил цветок, повесил картины, и это создало чувство уюта. Я мог приходить и отдыхать. Цены же зависят от срока аренды. Поскольку я снимал всего на семь месяцев, то мне обходилось все в 3000 долларов. Не вздрагивайте, это нормальная цена. Мои одноклубники отдавали за аренду в два-три раза больше.

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