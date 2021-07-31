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Tokyo 2020
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«Рейнджерс» подписали новый контракт с Райаном Ривзом

21:37
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«Рейнджерс» объявили о подписании нового контракта с нападающим Райаном Ривзом. Соглашение расчитано на один год.

Ранее сообщалось, что зарплата 34-летнего хоккеиста сохранится в районе 1,75 миллиона долларов.

Напомним, «Вегас» обменял канадца в «Рейнджерс» на выбор в третьем раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.

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