«Рейнджерс» подписали новый контракт с Райаном Ривзом
21:37
«Рейнджерс» объявили о подписании нового контракта с нападающим Райаном Ривзом. Соглашение расчитано на один год.
Ранее сообщалось, что зарплата 34-летнего хоккеиста сохранится в районе 1,75 миллиона долларов.
Напомним, «Вегас» обменял канадца в «Рейнджерс» на выбор в третьем раунде драфта-2022.
В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.
OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with Ryan Reaves on a one-year contract extension.— New York Rangers (@NYRangers) July 31, 2021
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