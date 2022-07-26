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Сегодня, 17:30

Молодой вратарь рассказал об отношении к нему российских звезд из «Тампы»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Российский вратарь системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов рассказал об общении с лидерами «Молний» — Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым.

— Помогали ли тебе как-то россияне из «Тампы», была ли связь с Василевским, с Сергачевым, Кучеровым?

— Связь была, особенно в тренинг-кемпе, когда мы прилетели в Тампу. Сразу с ребятами собрались, сходили на ужин, съездили домой к Андрею, посидели у него, пообщались, познакомились. Андрей мне помогал, в каких-то моментах я мог к нему обратиться: и по бытовым вещам, и по нашим вратарским делам. Он был абсолютно открыт для меня.

В принципе, все трое — открытые ребята, с которыми можно было абсолютно легко, спокойно пообщаться. Не знаю хоккеистов, с кем как-то тяжело общаться, все простые ребята. Чаще, наверное, я с Мишей Сергачевым мог списаться, что-то спросить, поговорить.

Амир Мифтахов. «Проснулся ночью от выстрелов — получил пулю в свое окно». Интервью российского вратаря, вернувшегося из Америки

— Многие говорят, что Кучеров достаточно закрытый человек. Есть такое?

— Я не знаю, не могу о людях так говорить. Для меня он показался обычным открытым парнем, с которым я спокойно мог поговорить.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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