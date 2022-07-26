Молодой вратарь рассказал об отношении к нему российских звезд из «Тампы»
Российский вратарь системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов рассказал об общении с лидерами «Молний» — Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым.
— Помогали ли тебе как-то россияне из «Тампы», была ли связь с Василевским, с Сергачевым, Кучеровым?
— Связь была, особенно в тренинг-кемпе, когда мы прилетели в Тампу. Сразу с ребятами собрались, сходили на ужин, съездили домой к Андрею, посидели у него, пообщались, познакомились. Андрей мне помогал, в каких-то моментах я мог к нему обратиться: и по бытовым вещам, и по нашим вратарским делам. Он был абсолютно открыт для меня.
В принципе, все трое — открытые ребята, с которыми можно было абсолютно легко, спокойно пообщаться. Не знаю хоккеистов, с кем как-то тяжело общаться, все простые ребята. Чаще, наверное, я с Мишей Сергачевым мог списаться, что-то спросить, поговорить.
— Многие говорят, что Кучеров достаточно закрытый человек. Есть такое?
— Я не знаю, не могу о людях так говорить. Для меня он показался обычным открытым парнем, с которым я спокойно мог поговорить.
|Столичный дивизион
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|О
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|0
|8
|Чикаго
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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