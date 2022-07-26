Российский вратарь рассказал о пяти подряд положительных тестах на ковид
Голкипер системы «Тампа-Бэй» Амир Мифтахов, выступавший за фарм-клуб «Молний», в интервью «СЭ» рассказал о том, как переболел коронавирусом в очередной разгар пандемии.
— Как в «Тампе» объясняли командировку из АХЛ в Лигу Восточного побережья?
— Все было спокойно, в Ист-Кост для игровой практики ездили многие. Когда меня отправили, у меня была пара месяцев, когда я себя чувствовал очень неважно, видимо, была какая-то адаптация. Внутреннее самочувствие было не очень: то горло болело, то насморк, причем это было не в легкой форме.
Как раз почувствовал игру, там хороший хоккей для вратарей: очень много бросают, по 50 бросков за игру, сразу вкатываешься быстро. Были другие планы — чтобы я ездил на 3-4 игры, но я ездил на одну, так как видели, что я уже по одной игре готов был вернуться и играть уже в АХЛ.
В новый год меня вызвали в «Тампу», когда заболели Василевский и Эллиот. Со мной разговаривал генеральный менеджер Жюльен Брисбуа, тренер по вратарям, мне сказали: «Жди информацию на вечер, ты должен лететь». В итоге приходит мой ковид-тест, и он положительный. Думали, может быть, это ошибка, сделали повторный. Я так 5 раз пересдавал, и 5 раз были положительные. Симптомов не было вообще никаких, я даже ходил заниматься в зал, у меня было все отлично.
Вообще, почти вся команда сдала положительные тесты, буквально 3-4 человека, как раз один вратарь и пара игроков были с отрицательными тестами. У нас перенесли много игр, и мы закончили сезон из-за этого позже, недели 2 просто потерялись. Я сидел в отеле 2 недели, играл в компьютер, спал, потерял свой режим. С Андреем Свечниковым болели фактически в одно время, вместе играли по Сети.
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|1
|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|Торонто
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|Колорадо
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|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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