Российский вратарь Георгиев сделал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

На 8-й минуте первого периода шайбу забросил Логан О'Коннор. В атаке поучаствовал также российский голкипер Александр Георгиев, который отметился голевой передачей. Для него это 2-й ассист в этом сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ российский вратарь сделал 7 голевых передач в 232 матчах.