«Рейнджерс» дома проиграли «Вегасу». Барбашев сделал 3 голевые передачи

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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Голден Найтс» одержал вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал три голевые передачи. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Вегас» набрал 64 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут третьим в Восточной конференции — 61 очко.