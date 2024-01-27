«Рейнджерс» дома проиграли «Вегасу». Барбашев сделал 3 голевые передачи
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Голден Найтс» одержал вторую победу подряд.
Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал три голевые передачи. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.
«Вегас» набрал 64 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут третьим в Восточной конференции — 61 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|49
|25
|24
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|30
|18
|69
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|48
|29
|19
|64
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|57
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
|27.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|2 : 5
|27.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 2 ОТ
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|27.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|27.01
|20:30
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|27.01
|22:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|32
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76
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