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Сегодня, 05:46

«Рейнджерс» дома проиграли «Вегасу». Барбашев сделал 3 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иван Барбашев (справа).
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Голден Найтс» одержал вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал три голевые передачи. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Вегас» набрал 64 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут третьим в Восточной конференции — 61 очко.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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Российский вратарь Георгиев сделал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 47 29 18 62
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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31.01
1.02
27.01 03:00
Рейнджерс – Вегас
 2 : 5
27.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 2 : 2 ОТ
27.01 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
27.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
27.01 20:30
Филадельфия – Бостон
 - : -
27.01 22:00
Даллас – Вашингтон
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