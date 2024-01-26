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Сегодня, 22:30

«Питтсбург» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

«Питтсбург» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» встретится с «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 27 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 48 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Пантерз» с 62 баллами располагаются на 2-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 47 29 18 62
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 03:00
Тампа-Бэй – Аризона
 6 : 3
26.01 03:00
Оттава – Бостон
 2 : 3 ОТ
26.01 03:00
Монреаль – Айлендерс
4 : 3
26.01 03:00
Детройт – Филадельфия
 3 : 0
26.01 03:30
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 2
26.01 04:00
Миннесота – Нэшвилл
 2 : 3
26.01 04:00
Даллас – Анахайм
 4 : 3 ОТ
26.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 3 : 0
26.01 05:00
Калгари – Коламбус
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 83
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 48 82
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 69
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 32
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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