Овечкин забросил 853-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 19-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 38-летнего россиянина этот гол стал 31-м в текущем сезоне. Всего у него 65 (31+34) очков в текущем сезоне.

За свою карьеру Овечкин забросил 853 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы.