Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 853-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
38-летний россиянин достиг отметки в 853 заброшенных шайб в 1426 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 41 шайбу.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 853 (1426)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|81
|52
|29
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|81
|39
|42
|89
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|47
|34
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|81
|40
|41
|89
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|81
|36
|45
|76
|8
|Монреаль
|81
|30
|51
|75
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|4
|Вегас
|80
|44
|36
|96
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|80
|33
|47
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|17.04
|02:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|17.04
|02:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|17.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|17.04
|02:30
|
Флорида – Торонто
|- : -
|17.04
|03:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|17.04
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84