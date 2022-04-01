Российский нападающий Михеев — лучший в НХЛ по голам в меньшинстве
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:3) форвард «Торонто» Илья Михеев установил личный рекорд результативности в одной встрече, набрав 3 (1+2) очка.
Нападающий «Мэйпл Ливз» уже в четвертый раз в нынешнем сезоне наказал соперников за нерасторопность при розыгрыше лишнего и сравнялся с лидерами лиги по шайбам в меньшинстве. При этом российскому форварду на четыре голы понадобилось 38 матчей, тогда как Александр Барков провел 54 встречи, а остальные — более 60.
Лидеры сезона-2021/22 по голам в меньшинстве:
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в меньшинстве
|
Илья Михеев
|
Россия
|
Торонто
|
38
|
15
|
4
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
Флорида
|
54
|
31
|
4
|
Алекс Форментон
|
Канада
|
Оттава
|
63
|
15
|
4
|
Исак Лундестрем
|
Швеция
|
Анахайм
|
67
|
14
|
4
|
Густав Нюквист
|
Швеция
|
Коламбус
|
68
|
16
|
4
|
Тревор Мур
|
США
|
Лос-Анджелес
|
70
|
13
|
4
|
Адам Лаури
|
США
|
Виннипег
|
66
|
10
|
3
|
Кайл Коннор
|
США
|
Виннипег
|
67
|
41
|
3
|
Кэм Аткинсон
|
США
|
Филадельфия
|
67
|
23
|
3
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
67
|
23
|
3
|
Крис Крайдер
|
США
|
Рейнджерс
|
68
|
46
|
3
Михеев — всего шестой россиянин в истории, которому удалось забить больше трех голов в меньшинстве за сезон. Илья повторил личные рекорды Ильи Ковальчука, Владислава Наместникова и Сергея Федорова, Александр Могильный в сезоне-1995/96 отличился в формате «4 на 5» пять раз, а Павел Буре в сезоне-1992/93 — аж семь раз.
Лидеры по голам в меньшинстве за сезон среди российских игроков:
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы в меньшинстве
|
Павел Буре
|
1992/93
|
Ванкувер
|
83
|
7
|
Павел Буре
|
1997/98
|
Ванкувер
|
82
|
6
|
Александр Могильный
|
1995/96
|
Ванкувер
|
79
|
5
|
Павел Буре
|
2000/01
|
Флорида
|
82
|
5
|
Илья Ковальчук
|
2012/13
|
Нью-Джерси
|
37
|
4
|
Илья Михеев
|
2021/22
|
Торонто
|
38
|
4
|
Александр Могильный
|
1997/98
|
Ванкувер
|
51
|
4
|
Владислав Наместников
|
2019/20
|
Рейнджерс, Оттава, Колорадо
|
65
|
4
|
Сергей Федоров
|
1999/00
|
Детройт
|
68
|
4
|
Сергей Федоров
|
1992/93
|
Детройт
|
73
|
4
|
Павел Буре
|
1993/94
|
Ванкувер
|
76
|
4
|
Сергей Федоров
|
1993/94
|
Детройт
|
82
|
4
Воспитанник «Авангарда» стал 13-м российским игроком, забившим в сезоне-2021/22 15 голов. Это лучший результат для наших игроков за последние 15 лет. В сезоне-2006/07 указанную отметку преодолели 15 хоккеистов. Рекорд — 18 бомбардиров — пришелся на сезоне-1995/96 и -1999/00.
Сезоны, в которых более 12 российских игроков забили 15 шайб в НХЛ:
|
Сезон
|
Полевые игроки
|
Игроки 15+
|
Лучший снайпер
|
1995/96
|
53
|
18
|
Александр Могильный — 55
|
1999/00
|
69
|
18
|
Павел Буре — 58
|
1993/94
|
54
|
17
|
Павел Буре — 60
|
2006/07
|
39
|
15
|
Александр Овечкин — 46
|
1992/93
|
42
|
15
|
Александр Могильный — 76
|
1997/98
|
49
|
15
|
Павел Буре — 51
|
2001/02
|
61
|
14
|
Павел Буре — 34
|
2000/01
|
70
|
14
|
Павел Буре — 59
|
2021/22
|
45
|
13
|
Александр Овечкин — 42
|
1998/99
|
55
|
13
|
Алексей Яшин — 44
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|68
|44
|24
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|66
|30
|36
|69
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|67
|24
|43
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|3
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|67
|26
|41
|61
|6
|Баффало
|68
|24
|44
|59
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|68
|24
|44
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|7
|Анахайм
|69
|27
|42
|66
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
|1.04
|02:00
|
Айлендерс – Коламбус
|5 : 2
|1.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|8 : 1
|1.04
|02:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 0
|1.04
|02:00
|
Торонто – Виннипег
|7 : 3
|1.04
|02:00
|
Флорида – Чикаго
|4 : 0
|1.04
|03:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|1.04
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|1.04
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|1.04
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13