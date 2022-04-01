Российский нападающий Михеев — лучший в НХЛ по голам в меньшинстве

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:3) форвард «Торонто» Илья Михеев установил личный рекорд результативности в одной встрече, набрав 3 (1+2) очка.

Нападающий «Мэйпл Ливз» уже в четвертый раз в нынешнем сезоне наказал соперников за нерасторопность при розыгрыше лишнего и сравнялся с лидерами лиги по шайбам в меньшинстве. При этом российскому форварду на четыре голы понадобилось 38 матчей, тогда как Александр Барков провел 54 встречи, а остальные — более 60.

Лидеры сезона-2021/22 по голам в меньшинстве:

Игрок Страна Команда Матчи Голы Голы в меньшинстве Илья Михеев Россия Торонто 38 15 4 Александр Барков Финляндия Флорида 54 31 4 Алекс Форментон Канада Оттава 63 15 4 Исак Лундестрем Швеция Анахайм 67 14 4 Густав Нюквист Швеция Коламбус 68 16 4 Тревор Мур США Лос-Анджелес 70 13 4 Адам Лаури США Виннипег 66 10 3 Кайл Коннор США Виннипег 67 41 3 Кэм Аткинсон США Филадельфия 67 23 3 Джонатан Юбердо Канада Флорида 67 23 3 Крис Крайдер США Рейнджерс 68 46 3

Михеев — всего шестой россиянин в истории, которому удалось забить больше трех голов в меньшинстве за сезон. Илья повторил личные рекорды Ильи Ковальчука, Владислава Наместникова и Сергея Федорова, Александр Могильный в сезоне-1995/96 отличился в формате «4 на 5» пять раз, а Павел Буре в сезоне-1992/93 — аж семь раз.

Лидеры по голам в меньшинстве за сезон среди российских игроков:

Игрок Сезон Команда Матчи Голы в меньшинстве Павел Буре 1992/93 Ванкувер 83 7 Павел Буре 1997/98 Ванкувер 82 6 Александр Могильный 1995/96 Ванкувер 79 5 Павел Буре 2000/01 Флорида 82 5 Илья Ковальчук 2012/13 Нью-Джерси 37 4 Илья Михеев 2021/22 Торонто 38 4 Александр Могильный 1997/98 Ванкувер 51 4 Владислав Наместников 2019/20 Рейнджерс, Оттава, Колорадо 65 4 Сергей Федоров 1999/00 Детройт 68 4 Сергей Федоров 1992/93 Детройт 73 4 Павел Буре 1993/94 Ванкувер 76 4 Сергей Федоров 1993/94 Детройт 82 4

Воспитанник «Авангарда» стал 13-м российским игроком, забившим в сезоне-2021/22 15 голов. Это лучший результат для наших игроков за последние 15 лет. В сезоне-2006/07 указанную отметку преодолели 15 хоккеистов. Рекорд — 18 бомбардиров — пришелся на сезоне-1995/96 и -1999/00.

Сезоны, в которых более 12 российских игроков забили 15 шайб в НХЛ: