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Сегодня, 14:24

Российский нападающий Михеев — лучший в НХЛ по голам в меньшинстве

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Михеев.
Фото Global Look Press

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:3) форвард «Торонто» Илья Михеев установил личный рекорд результативности в одной встрече, набрав 3 (1+2) очка.

Нападающий «Мэйпл Ливз» уже в четвертый раз в нынешнем сезоне наказал соперников за нерасторопность при розыгрыше лишнего и сравнялся с лидерами лиги по шайбам в меньшинстве. При этом российскому форварду на четыре голы понадобилось 38 матчей, тогда как Александр Барков провел 54 встречи, а остальные — более 60.

Лидеры сезона-2021/22 по голам в меньшинстве:

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Голы в меньшинстве

Илья Михеев

Россия

Торонто

38

15

4

Александр Барков

Финляндия

Флорида

54

31

4

Алекс Форментон

Канада

Оттава

63

15

4

Исак Лундестрем

Швеция

Анахайм

67

14

4

Густав Нюквист

Швеция

Коламбус

68

16

4

Тревор Мур

США

Лос-Анджелес

70

13

4

Адам Лаури

США

Виннипег

66

10

3

Кайл Коннор

США

Виннипег

67

41

3

Кэм Аткинсон

США

Филадельфия

67

23

3

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

67

23

3

Крис Крайдер

США

Рейнджерс

68

46

3

Михеев — всего шестой россиянин в истории, которому удалось забить больше трех голов в меньшинстве за сезон. Илья повторил личные рекорды Ильи Ковальчука, Владислава Наместникова и Сергея Федорова, Александр Могильный в сезоне-1995/96 отличился в формате «4 на 5» пять раз, а Павел Буре в сезоне-1992/93 — аж семь раз.

Лидеры по голам в меньшинстве за сезон среди российских игроков:

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы в меньшинстве

Павел Буре

1992/93

Ванкувер

83

7

Павел Буре

1997/98

Ванкувер

82

6

Александр Могильный

1995/96

Ванкувер

79

5

Павел Буре

2000/01

Флорида

82

5

Илья Ковальчук

2012/13

Нью-Джерси

37

4

Илья Михеев

2021/22

Торонто

38

4

Александр Могильный

1997/98

Ванкувер

51

4

Владислав Наместников

2019/20

Рейнджерс, Оттава, Колорадо

65

4

Сергей Федоров

1999/00

Детройт

68

4

Сергей Федоров

1992/93

Детройт

73

4

Павел Буре

1993/94

Ванкувер

76

4

Сергей Федоров

1993/94

Детройт

82

4

Воспитанник «Авангарда» стал 13-м российским игроком, забившим в сезоне-2021/22 15 голов. Это лучший результат для наших игроков за последние 15 лет. В сезоне-2006/07 указанную отметку преодолели 15 хоккеистов. Рекорд — 18 бомбардиров — пришелся на сезоне-1995/96 и -1999/00.

Сезоны, в которых более 12 российских игроков забили 15 шайб в НХЛ:

Сезон

Полевые игроки

Игроки 15+

Лучший снайпер

1995/96

53

18

Александр Могильный — 55

1999/00

69

18

Павел Буре — 58

1993/94

54

17

Павел Буре — 60

2006/07

39

15

Александр Овечкин — 46

1992/93

42

15

Александр Могильный — 76

1997/98

49

15

Павел Буре — 51

2001/02

61

14

Павел Буре — 34

2000/01

70

14

Павел Буре — 59

2021/22

45

13

Александр Овечкин — 42

1998/99

55

13

Алексей Яшин — 44

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 66 30 36 69
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Торонто 67 43 24 91
3 Тампа-Бэй 66 42 24 90
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 68 24 44 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 67 29 38 66
7 Анахайм 69 27 42 66
8 Сиэтл 67 21 46 48
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1.04 02:00
Айлендерс – Коламбус
 5 : 2
1.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 8 : 1
1.04 02:00
Каролина – Монреаль
 4 : 0
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 7 : 3
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 4 : 0
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 4 : 2
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
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