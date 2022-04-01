Чаще Свечникова в НХЛ в пустые ворота забивает только Овечкин
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0) и стал 57-м российским игроком, который добрался до отметки в 200 очков.
В 270 играх форвард «Каролины» записал на свой счет 86 голов и 114 передач. Теперь на счету нападающего семь шайб в пустые ворота — второй результат в сезоне. Больше — восемь — только у Александра Овечкина.
Лидеры по голам в пустые ворота в сезоне-2021/22:
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы в пустые ворота
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
66
|
8
|
Андрей Свечников
|
Россия
|
Каролина
|
65
|
7
|
Адриан Кемпе
|
Швеция
|
Лос-Анджелес
|
67
|
6
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
67
|
6
|
Габриэль Ландескуг
|
Швеция
|
Колорадо
|
51
|
5
|
Кайл Коннор
|
США
|
Виннипег
|
67
|
5
Свечников — шестой в истории НХЛ хоккеист, который в одном сезоне больше шести раз поражал оставленные голкипером ворота. Помимо него по семь голов записали на свой счет Марио Лемье и Михаэль Грабнер, по восемь раз отличились Кейт Ткачак и имеющий все шансы на повторение вечного рекорда Александр Овечкин, девять раз — только Павел Буре.
Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы в пустые ворота
|
Павел Буре
|
1999/00
|
Флорида
|
74
|
9
|
Александр Овечкин
|
2021/22
|
Вашингтон
|
66
|
8
|
Кейт Ткачак
|
1996/97
|
Финикс
|
81
|
8
|
Андрей Свечников
|
2021/22
|
Каролина
|
65
|
7
|
Марио Лемье
|
1988/89
|
Питтсбург
|
76
|
7
|
Михаэль Грабнер
|
2017/18
|
Рейнджерс, Нью-Джерси
|
80
|
7
Каждый пятый гол в НХЛ (17 из 86) Свечников забивает в пустые ворота. 17 точных бросков по оставленным воротам нанес в 496 матчах Артемий Панарин. По 23 гола на счету Ильи Ковальчука и Евгения Малкина, 28 — у Павла Буре, 47 — второй результат в истории — у Александра Овечкина.
Россияне, забившие больше 10 голов в пустые ворота
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в пустые ворота
|
%
|
Александр Овечкин
|
1263
|
772
|
47
|
6,09
|
Павел Буре
|
702
|
437
|
28
|
6,41
|
Илья Ковальчук
|
926
|
443
|
23
|
5,19
|
Евгений Малкин
|
972
|
441
|
23
|
5,22
|
Андрей Свечников
|
270
|
86
|
17
|
19,77
|
Артемий Панарин
|
496
|
183
|
17
|
9,29
|
Никита Кучеров
|
546
|
232
|
13
|
5,60
|
Александр Радулов
|
513
|
144
|
12
|
8,33
|
Владислав Наместников
|
542
|
104
|
12
|
11,54
|
Павел Дацюк
|
953
|
314
|
12
|
3,82
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|68
|44
|24
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|66
|30
|36
|69
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|67
|24
|43
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|3
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|67
|26
|41
|61
|6
|Баффало
|68
|24
|44
|59
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|68
|24
|44
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|7
|Анахайм
|69
|27
|42
|66
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
|1.04
|02:00
|
Айлендерс – Коламбус
|5 : 2
|1.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|8 : 1
|1.04
|02:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 0
|1.04
|02:00
|
Торонто – Виннипег
|7 : 3
|1.04
|02:00
|
Флорида – Чикаго
|4 : 0
|1.04
|03:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|1.04
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|1.04
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|1.04
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13