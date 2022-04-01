Чаще Свечникова в НХЛ в пустые ворота забивает только Овечкин

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0) и стал 57-м российским игроком, который добрался до отметки в 200 очков.

В 270 играх форвард «Каролины» записал на свой счет 86 голов и 114 передач. Теперь на счету нападающего семь шайб в пустые ворота — второй результат в сезоне. Больше — восемь — только у Александра Овечкина.

Лидеры по голам в пустые ворота в сезоне-2021/22:

Игрок Страна Команда Матчи Голы в пустые ворота Александр Овечкин Россия Вашингтон 66 8 Андрей Свечников Россия Каролина 65 7 Адриан Кемпе Швеция Лос-Анджелес 67 6 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 67 6 Габриэль Ландескуг Швеция Колорадо 51 5 Кайл Коннор США Виннипег 67 5

Свечников — шестой в истории НХЛ хоккеист, который в одном сезоне больше шести раз поражал оставленные голкипером ворота. Помимо него по семь голов записали на свой счет Марио Лемье и Михаэль Грабнер, по восемь раз отличились Кейт Ткачак и имеющий все шансы на повторение вечного рекорда Александр Овечкин, девять раз — только Павел Буре.

Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон

Игрок Сезон Команда Матчи Голы в пустые ворота Павел Буре 1999/00 Флорида 74 9 Александр Овечкин 2021/22 Вашингтон 66 8 Кейт Ткачак 1996/97 Финикс 81 8 Андрей Свечников 2021/22 Каролина 65 7 Марио Лемье 1988/89 Питтсбург 76 7 Михаэль Грабнер 2017/18 Рейнджерс, Нью-Джерси 80 7

Каждый пятый гол в НХЛ (17 из 86) Свечников забивает в пустые ворота. 17 точных бросков по оставленным воротам нанес в 496 матчах Артемий Панарин. По 23 гола на счету Ильи Ковальчука и Евгения Малкина, 28 — у Павла Буре, 47 — второй результат в истории — у Александра Овечкина.

Россияне, забившие больше 10 голов в пустые ворота