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Сегодня, 14:34

Чаще Свечникова в НХЛ в пустые ворота забивает только Овечкин

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Свечников.
Фото Global Look Press

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0) и стал 57-м российским игроком, который добрался до отметки в 200 очков.

В 270 играх форвард «Каролины» записал на свой счет 86 голов и 114 передач. Теперь на счету нападающего семь шайб в пустые ворота — второй результат в сезоне. Больше — восемь — только у Александра Овечкина.

Лидеры по голам в пустые ворота в сезоне-2021/22:

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы в пустые ворота

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

66

8

Андрей Свечников

Россия

Каролина

65

7

Адриан Кемпе

Швеция

Лос-Анджелес

67

6

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

67

6

Габриэль Ландескуг

Швеция

Колорадо

51

5

Кайл Коннор

США

Виннипег

67

5

Свечников — шестой в истории НХЛ хоккеист, который в одном сезоне больше шести раз поражал оставленные голкипером ворота. Помимо него по семь голов записали на свой счет Марио Лемье и Михаэль Грабнер, по восемь раз отличились Кейт Ткачак и имеющий все шансы на повторение вечного рекорда Александр Овечкин, девять раз — только Павел Буре.

Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы в пустые ворота

Павел Буре

1999/00

Флорида

74

9

Александр Овечкин

2021/22

Вашингтон

66

8

Кейт Ткачак

1996/97

Финикс

81

8

Андрей Свечников

2021/22

Каролина

65

7

Марио Лемье

1988/89

Питтсбург

76

7

Михаэль Грабнер

2017/18

Рейнджерс, Нью-Джерси

80

7

Каждый пятый гол в НХЛ (17 из 86) Свечников забивает в пустые ворота. 17 точных бросков по оставленным воротам нанес в 496 матчах Артемий Панарин. По 23 гола на счету Ильи Ковальчука и Евгения Малкина, 28 — у Павла Буре, 47 — второй результат в истории — у Александра Овечкина.

Россияне, забившие больше 10 голов в пустые ворота

Игрок

Матчи

Голы

Голы в пустые ворота

%

Александр Овечкин

1263

772

47

6,09

Павел Буре

702

437

28

6,41

Илья Ковальчук

926

443

23

5,19

Евгений Малкин

972

441

23

5,22

Андрей Свечников

270

86

17

19,77

Артемий Панарин

496

183

17

9,29

Никита Кучеров

546

232

13

5,60

Александр Радулов

513

144

12

8,33

Владислав Наместников

542

104

12

11,54

Павел Дацюк

953

314

12

3,82

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 66 30 36 69
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Торонто 67 43 24 91
3 Тампа-Бэй 66 42 24 90
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 68 24 44 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 67 29 38 66
7 Анахайм 69 27 42 66
8 Сиэтл 67 21 46 48
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Айлендерс – Коламбус
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Бостон – Нью-Джерси
 8 : 1
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Каролина – Монреаль
 4 : 0
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 7 : 3
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 4 : 0
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 4 : 2
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Калгари

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