Впервые за 24 года американский хоккеист забил 50 голов за сезон НХЛ

Лидер снайперской гонки-2021/22 нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс поразил ворота «Виннипега» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ и первым в сезоне покорил юбилейную отметку в 50 голов.

Форвард «Мэйплз Ливз» — третий игрок за последние 10 сезонов, которому удалось добраться до полусотенного рубежа. За это время по 50 голов забивали только Александр Овечкин (четыржды) и Леон Драйзайтль.

Игроки, забивавшие 50 и более голов за сезон в XXI веке:

Сезон Снайперы 50+ Снайперы 2000/01 3 Буре-59, Сакик-54, Ягр-52 2001/02 1 Игинла-52 2002/03 1 Хейдук-50 2005/06 5 Чичу-56, Ягр-54, Ковальчук-52, Овечкин-52, Хитли-50 2006/07 2 Лекавалье-52, Хитли-50 2007/08 3 Овечкин-65, Ковальчук-52, Игинла-50 2008/09 1 Овечкин-56 2009/10 3 Кросби-51, Стэмкос-51, Овечкин-50 2010/11 1 Перри-50 2011/12 2 Стэмкос-60, Малкин-50 2013/14 1 Овечкин-51 2014/15 1 Овечкин-53 2015/16 1 Овечкин-50 2018/19 2 Овечкин-51, Драйзайтль-50 2021/22 1 Мэттьюс-50

До Мэттьюса американские хоккеисты не забивали 50 и более голов на протяжении 24 лет. Последний полтинник выбил в сезоне-1997/98 Джон Леклер. На счету форварда «Филадельфии» три сезона с 50+ шайбами, больше только у Бретта Халла — пятью

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат:

Игрок Команды Сезоны 50+ Бретт Халл Сент-Луис 5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57) Джон Леклер Филадельфия 3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51) Пэт Лафонтен Айлендерс, Баффало 2 (1989/90-54, 1992/93-53) Джереми Реник Чикаго 2 (1991/92-53, 1992/93-50) Кевин Стивенс Питтсбург 2 (1991/92-54, 1992/93-55) Кейт Ткачак Виннипег/Финикс 2 (1995/96-50, 1996/97-52) Бобби Карпентер Вашингтон 1 (1984/85-53) Джимми Карсон Лос-Анджелес 1 (1987/88-55) Джо Маллен Калгари 1 (1988/89-51) Майк Модано Даллас 1 (1993/94-50) Остон Мэттьюс Торонто 1 (2021/22-50)

В нынешнем сезоне Остон наверняка предпримет атаку на снайперский рекорд «кленовых листьев», который уже 40 лет удерживает Рик Вейв. До повторения результата канадца Мэттьюсу остается отличиться четырежды. Кроме Вейва больше 50 голов забивали Дэйв Андрейчак (53) и Гэри Лиман (51).

Игроки «Торонто», забивавшие больше 46 голов за сезон: