Российский хоккеист Чинахов рассказал, что поначалу ему все не нравилось в Америке

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от первого сезона в НХЛ.

— Вы провели первый сезон в Северной Америке. Что понравилось, а что нет?

— Поначалу все не нравилось. И еда, и быт. Потом уже привык. Теперь вообще кайфово жить.

— Незнакомая обстановка, чужой язык. Поэтому не нравилось?

— Да. Все по-другому. Рестораны в другое время открываются. Тяжеловато было в первое время.

— Владислав Гавриков помогал?

— Конечно. Они меня вообще выручали как могли. Влад, Элвис Мерзликин и Даня Тарасов.

— Что с ресторанами не так?

— Там они открываются в четыре часа. Здесь ты можешь в любое время прийти покушать, а в Америке — только вечером, и все.

— Тренировки тоже другими были?

— Конечно. Нет такого, как у нас, — по часу-полтора на льду. 30-40 минут — и домой. В НХЛ игр больше. Так правильней — и выходных в два раза больше.

— А Боб Хартли не давал выходных?

— Давал. Но молодые должны были приходить в любой день.

— Пытались ли в Америке изменить ваш игровой стиль?

— Не сказал бы. Главное, чтобы первый воткнулся в тело, если бежим в форчек. Внимания на том, чтобы я больше боролся, сильно не заостряли. Говорили: играй как умеешь, и все. Подсказывали много моментов, но в основном просили использовать свою скорость, не останавливать ноги. Ничего конкретного не меняли. На льду быстро подстраиваешься. Тяжелее было в бытовом плане. А на льду — хорошо и комфортно.