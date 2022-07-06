В НХЛ сомневаются, что клубы будут выбирать российских хоккеистов в первом раунде драфта

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сомневается в том, что клубы лиги будут выбирать российских хоккеистов в первом раунде драфта-2022.

«Удивлюсь ли я, если кто-то из них попадет туда, куда им положено, учитывая их недоступность? Возможно», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Yahoo Sports слова Дэйли.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале в ночь с 7 на 8 июля. В последний раз российских хоккеистов не выбирали в первом раунде драфта НХЛ в 2005 году.

Ранее издание The Athletic представило итоговый рейтинг предстоящего драфта, согласно которому в первом раунде могут выбрать троих россиян: форвардов Данилу Юрова и Ивана Мирошниченко, а также защитника Павла Минтюкова.