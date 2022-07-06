«За пару дней до дебюта в НХЛ начало трясти». Интервью с форвардом «Коламбуса» Чинаховым
Форвард Егор Чинахов, выступая за «Авангард», был одним из главных открытий сезона КХЛ-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина. После этого он решил отправиться в НХЛ, где ранее был задрафтован «Коламбусом». Первый сезон за океаном для Чинахова получился неоднозначным: 14 (7+7) очков в 62 матчах. Однако всего лишь раз Егор был отправлен в АХЛ, а все остальное время провел в основе. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «СЭ».
За два дня до дебюта в НХЛ меня трясло
— Вы провели первый сезон в Северной Америке. Что понравилось, а что нет?
— Поначалу все не нравилось. И еда, и быт. Потом уже привык. Теперь вообще кайфово жить.
— Незнакомая обстановка, чужой язык. Поэтому не нравилось?
— Да. Все по-другому. Рестораны в другое время открываются. Тяжеловато было в первое время.
— Владислав Гавриков помогал?
— Конечно. Они меня вообще выручали как могли. Влад, Элвис Мерзликин и Даня Тарасов.
— Что с ресторанами не так?
— Там они открываются в четыре часа. Здесь ты можешь в любое время прийти покушать, а в Америке — только вечером, и все.
— Тренировки тоже другими были?
— Конечно. Нет такого, как у нас, — по часу-полтора на льду. 30-40 минут — и домой. В НХЛ игр больше. Так правильней — и выходных в два раза больше.
— А Боб Хартли не давал выходных?
— Давал. Но молодые должны были приходить в любой день.
— Пытались ли в Америке изменить ваш игровой стиль?
— Не сказал бы. Главное, чтобы первый воткнулся в тело, если бежим в форчек. Внимание на том, чтобы я больше боролся, сильно не заостряли. Говорили: играй как умеешь, и все. Подсказывали много моментов, но в основном просили использовать свою скорость, не останавливать ноги. Ничего конкретного не меняли. На льду быстро подстраиваешься. Тяжелее было в бытовом плане. А на льду — хорошо и комфортно.
— Волнение все же было?
— За два дня до первого матча с «Детройтом» меня трясти начало, когда мне сказали, что я играю. Пару встреч прошло — и все нормально. Освоился.
— Серия из 14 матчей без голов. Что это было?
— Не знаю. Невезение. Может, где-то я не так старался.
— В запас только в конце начали сажать?
— В середине. Матчей десять не играл. Сказали, что чуть по «физике» просел. Говорили посидеть, посмотреть матчи и поработать. Никакого давления не было.
В «Авангарде» все устраивало, но в НХЛ — интересней
— Как общение с тренером Брэдом Ларсеном проходило? Он новичок, и вы первый год...
— Отлично. Он же раньше тоже у Хартли играл. Подъезжал ко мне и спрашивал: «Тебя Боб научил?» — если на льду что-то сделаешь. Я говорил, что да. Отличное общение. Понимали друг друга легко.
— Вы сами довольны своей статистикой?
— Вообще нет.
— Почему были длительные спады?
— Не знаю. Уже забыл, готовимся к новому сезону.
— На последнем собрании что говорили?
— Много чего. Но это секрет.
— Ругали?
— Вообще нет. Спрашивали, как оцениваешь свой сезон, как оцениваешь сезон команды. Что нужно делать, чем будешь заниматься летом. Потом сказали свое мнение насчет сезона.
— В чем вам нужно добавлять?
— Во всем.
— Силовая в первую очередь?
— Да. В «физике» добавить.
— Единоборства — это проблема?
— Я бы не сказал. Понятно, что не всегда выиграешь единоборства. Хорошие и положительные моменты тоже были.
— Когда собираетесь в Америку?
— 1-2 сентября. 21-го начинается тренинг-кемп. В лагерь новичков мне уже не нужно.
— Первая шайба в НХЛ. Как это было?
— День не очень удачным был. Я совсем не выспался и чувствовал себя на игре ужасно. А потом — такой момент. Все поддержали, радовались. Кайф.
— Мыслей о том, что рано приехали в НХЛ, не возникало?
— Вообще нет. Лучше там пробиваться, чем здесь. Мне там больше нравится.
— Что вас не устраивало в «Авангарде»?
— Все устраивало. Просто там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, — это... Вау.
— У вас часто менялись партнеры по звену...
— Весь сезон постоянно менялись все тройки.
— Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и вы — самое удобное сочетание?
— Да. Нас часто вместе ставили. Даже по ходу игры.
— Вас не поразило, что стартовые тройки объявляют, но затем во время матча все меняется?
— Нет. У нас с Бобом то же самое было. Постоянно подстраивались под звенья соперника. Поэтому ничего нового.
— Какие игроки вас удивили в «Коламбусе»?
— Ворачек.
— Чем?
— Для своих лет он вообще в порядке. Да и вообще все. Лайне, Ворачек, Бьоркстранд. Много кто.
Коламбус мне по кайфу. Тихий город
— Как вы тратили свободное время после тренировок?
— Пришел, поспал часика два, родителям позвонил, со всеми поговорил. И все. Может, в компьютер поиграл. Вечером — на ужин.
— Не всем нравится Коламбус как город. Как вы к нему отнеслись?
— Мне вообще по кайфу. Тихий город. Рестораны, где покушать можно, есть, места для прогулок есть.
— Где там погулять?
— Парки есть. По набережной, а она возле дома, пройтись тоже прикольно. Погода теплая. Не всегда, конечно. Бывает дождик.
— В Кливленд на баскетбол ездил?
— С Даней Тарасовым ездили один раз. Не помню, с кем играли. Было круто, но неудобно. Рядом проходил бейсбольный матч, открытие сезона. Народу тьма.
— Правила бейсбола знаете?
— Нет. Я даже не хочу туда идти. Несколько часов матч идет.
— От пушки после голов «Коламбуса» не вздрагивали?
— Вздрагивал первое время. Потом уже надоело ее слушать — очень громко. Не знаю, как там дети сидят прямо под пушкой. Там им наушники дают, но все равно.
— Как в «Блю Джекетс» с организацией в целом?
— Я особо ничего не просил. Квартира есть, машина есть. Больше ничего не нужно.
— А где жили?
— Возле арены. Три минуты пешком.
— Поиск квартиры был проблемой?
— Нет. У нас у парня из персонала жена — риелтор. Вот они и нашли квартиру. Хозяева живут на первом этаже, а я на шестом. Со мной в доме еще Йоонас Корписало живет и Бун Дженнер. Хозяева даже заказали мебель в квартиру. Поэтому все нормально.
— Один раз вас отправили в АХЛ.
— Да. На первую игру ездил в самом начале сезона.
— Не было мыслей, что там и останетесь?
— Нет. Мне сразу сказали, что это только на одну игру.
— Правда, что в «Авангарде» вас не позвали на награждение в прошлом сезоне?
— Не будем эту тему затрагивать.
— Вы же болели тогда?
— Да. Сидел в отеле возле арены.
— Смотрели награждение?
— Мне не видно из окна было. Оно выходило на место, куда вторая команда заходит. А награждение было с другой стороны.
— Осталось чувство обиды?
— Нет. Все нормально.
— Вы красиво уехали, как думаете?
— Нормально уехал.
— А почему с другой стороны говорят, что некрасиво?
— Не знаю. Там от одного человека все идет. Не будем фамилию называть.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72