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«За пару дней до дебюта в НХЛ начало трясти». Интервью с форвардом «Коламбуса» Чинаховым

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Чинахов.
Фото Global Look Press
Егор Чинахов (№59).
Фото Global Look Press
Егор Чинахов.
Фото Global Look Press
Егор Чинахов (№59).
Фото Global Look Press
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Нападающий «Блю Джекетс» — о первом сезоне за океаном, жизни в Америке и «Авангарде».

Форвард Егор Чинахов, выступая за «Авангард», был одним из главных открытий сезона КХЛ-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина. После этого он решил отправиться в НХЛ, где ранее был задрафтован «Коламбусом». Первый сезон за океаном для Чинахова получился неоднозначным: 14 (7+7) очков в 62 матчах. Однако всего лишь раз Егор был отправлен в АХЛ, а все остальное время провел в основе. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «СЭ».

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За два дня до дебюта в НХЛ меня трясло

— Вы провели первый сезон в Северной Америке. Что понравилось, а что нет?

— Поначалу все не нравилось. И еда, и быт. Потом уже привык. Теперь вообще кайфово жить.

— Незнакомая обстановка, чужой язык. Поэтому не нравилось?

— Да. Все по-другому. Рестораны в другое время открываются. Тяжеловато было в первое время.

— Владислав Гавриков помогал?

— Конечно. Они меня вообще выручали как могли. Влад, Элвис Мерзликин и Даня Тарасов.

— Что с ресторанами не так?

— Там они открываются в четыре часа. Здесь ты можешь в любое время прийти покушать, а в Америке — только вечером, и все.

— Тренировки тоже другими были?

— Конечно. Нет такого, как у нас, — по часу-полтора на льду. 30-40 минут — и домой. В НХЛ игр больше. Так правильней — и выходных в два раза больше.

— А Боб Хартли не давал выходных?

— Давал. Но молодые должны были приходить в любой день.

Егор Чинахов (№59). Фото Global Look Press
Егор Чинахов (№59).
Фото Global Look Press

— Пытались ли в Америке изменить ваш игровой стиль?

— Не сказал бы. Главное, чтобы первый воткнулся в тело, если бежим в форчек. Внимание на том, чтобы я больше боролся, сильно не заостряли. Говорили: играй как умеешь, и все. Подсказывали много моментов, но в основном просили использовать свою скорость, не останавливать ноги. Ничего конкретного не меняли. На льду быстро подстраиваешься. Тяжелее было в бытовом плане. А на льду — хорошо и комфортно.

— Волнение все же было?

— За два дня до первого матча с «Детройтом» меня трясти начало, когда мне сказали, что я играю. Пару встреч прошло — и все нормально. Освоился.

— Серия из 14 матчей без голов. Что это было?

— Не знаю. Невезение. Может, где-то я не так старался.

— В запас только в конце начали сажать?

— В середине. Матчей десять не играл. Сказали, что чуть по «физике» просел. Говорили посидеть, посмотреть матчи и поработать. Никакого давления не было.

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В «Авангарде» все устраивало, но в НХЛ — интересней

— Как общение с тренером Брэдом Ларсеном проходило? Он новичок, и вы первый год...

— Отлично. Он же раньше тоже у Хартли играл. Подъезжал ко мне и спрашивал: «Тебя Боб научил?» — если на льду что-то сделаешь. Я говорил, что да. Отличное общение. Понимали друг друга легко.

— Вы сами довольны своей статистикой?

— Вообще нет.

— Почему были длительные спады?

— Не знаю. Уже забыл, готовимся к новому сезону.

— На последнем собрании что говорили?

— Много чего. Но это секрет.

— Ругали?

— Вообще нет. Спрашивали, как оцениваешь свой сезон, как оцениваешь сезон команды. Что нужно делать, чем будешь заниматься летом. Потом сказали свое мнение насчет сезона.

— В чем вам нужно добавлять?

— Во всем.

— Силовая в первую очередь?

— Да. В «физике» добавить.

— Единоборства — это проблема?

— Я бы не сказал. Понятно, что не всегда выиграешь единоборства. Хорошие и положительные моменты тоже были.

Егор Чинахов (№59). Фото Global Look Press
Егор Чинахов (№59).
Фото Global Look Press

— Когда собираетесь в Америку?

— 1-2 сентября. 21-го начинается тренинг-кемп. В лагерь новичков мне уже не нужно.

— Первая шайба в НХЛ. Как это было?

— День не очень удачным был. Я совсем не выспался и чувствовал себя на игре ужасно. А потом — такой момент. Все поддержали, радовались. Кайф.

— Мыслей о том, что рано приехали в НХЛ, не возникало?

— Вообще нет. Лучше там пробиваться, чем здесь. Мне там больше нравится.

— Что вас не устраивало в «Авангарде»?

— Все устраивало. Просто там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, — это... Вау.

— У вас часто менялись партнеры по звену...

— Весь сезон постоянно менялись все тройки.

— Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и вы — самое удобное сочетание?

— Да. Нас часто вместе ставили. Даже по ходу игры.

— Вас не поразило, что стартовые тройки объявляют, но затем во время матча все меняется?

— Нет. У нас с Бобом то же самое было. Постоянно подстраивались под звенья соперника. Поэтому ничего нового.

— Какие игроки вас удивили в «Коламбусе»?

— Ворачек.

— Чем?

— Для своих лет он вообще в порядке. Да и вообще все. Лайне, Ворачек, Бьоркстранд. Много кто.

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Коламбус мне по кайфу. Тихий город

— Как вы тратили свободное время после тренировок?

— Пришел, поспал часика два, родителям позвонил, со всеми поговорил. И все. Может, в компьютер поиграл. Вечером — на ужин.

— Не всем нравится Коламбус как город. Как вы к нему отнеслись?

— Мне вообще по кайфу. Тихий город. Рестораны, где покушать можно, есть, места для прогулок есть.

— Где там погулять?

— Парки есть. По набережной, а она возле дома, пройтись тоже прикольно. Погода теплая. Не всегда, конечно. Бывает дождик.

— В Кливленд на баскетбол ездил?

— С Даней Тарасовым ездили один раз. Не помню, с кем играли. Было круто, но неудобно. Рядом проходил бейсбольный матч, открытие сезона. Народу тьма.

— Правила бейсбола знаете?

— Нет. Я даже не хочу туда идти. Несколько часов матч идет.

— От пушки после голов «Коламбуса» не вздрагивали?

— Вздрагивал первое время. Потом уже надоело ее слушать — очень громко. Не знаю, как там дети сидят прямо под пушкой. Там им наушники дают, но все равно.

— Как в «Блю Джекетс» с организацией в целом?

— Я особо ничего не просил. Квартира есть, машина есть. Больше ничего не нужно.

— А где жили?

— Возле арены. Три минуты пешком.

Егор Чинахов. Фото Global Look Press
Егор Чинахов.
Фото Global Look Press

— Поиск квартиры был проблемой?

— Нет. У нас у парня из персонала жена — риелтор. Вот они и нашли квартиру. Хозяева живут на первом этаже, а я на шестом. Со мной в доме еще Йоонас Корписало живет и Бун Дженнер. Хозяева даже заказали мебель в квартиру. Поэтому все нормально.

— Один раз вас отправили в АХЛ.

— Да. На первую игру ездил в самом начале сезона.

— Не было мыслей, что там и останетесь?

— Нет. Мне сразу сказали, что это только на одну игру.

— Правда, что в «Авангарде» вас не позвали на награждение в прошлом сезоне?

— Не будем эту тему затрагивать.

— Вы же болели тогда?

— Да. Сидел в отеле возле арены.

— Смотрели награждение?

— Мне не видно из окна было. Оно выходило на место, куда вторая команда заходит. А награждение было с другой стороны.

— Осталось чувство обиды?

— Нет. Все нормально.

— Вы красиво уехали, как думаете?

— Нормально уехал.

— А почему с другой стороны говорят, что некрасиво?

— Не знаю. Там от одного человека все идет. Не будем фамилию называть.

Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
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4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
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2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
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5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
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5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
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Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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