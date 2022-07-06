«За пару дней до дебюта в НХЛ начало трясти». Интервью с форвардом «Коламбуса» Чинаховым

Нападающий «Блю Джекетс» — о первом сезоне за океаном, жизни в Америке и «Авангарде».

Форвард Егор Чинахов, выступая за «Авангард», был одним из главных открытий сезона КХЛ-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина. После этого он решил отправиться в НХЛ, где ранее был задрафтован «Коламбусом». Первый сезон за океаном для Чинахова получился неоднозначным: 14 (7+7) очков в 62 матчах. Однако всего лишь раз Егор был отправлен в АХЛ, а все остальное время провел в основе. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «СЭ».

За два дня до дебюта в НХЛ меня трясло

— Вы провели первый сезон в Северной Америке. Что понравилось, а что нет?

— Поначалу все не нравилось. И еда, и быт. Потом уже привык. Теперь вообще кайфово жить.

— Незнакомая обстановка, чужой язык. Поэтому не нравилось?

— Да. Все по-другому. Рестораны в другое время открываются. Тяжеловато было в первое время.

— Владислав Гавриков помогал?

— Конечно. Они меня вообще выручали как могли. Влад, Элвис Мерзликин и Даня Тарасов.

— Что с ресторанами не так?

— Там они открываются в четыре часа. Здесь ты можешь в любое время прийти покушать, а в Америке — только вечером, и все.

— Тренировки тоже другими были?

— Конечно. Нет такого, как у нас, — по часу-полтора на льду. 30-40 минут — и домой. В НХЛ игр больше. Так правильней — и выходных в два раза больше.

— А Боб Хартли не давал выходных?

— Давал. Но молодые должны были приходить в любой день.

Егор Чинахов (№59). Фото Global Look Press

— Пытались ли в Америке изменить ваш игровой стиль?

— Не сказал бы. Главное, чтобы первый воткнулся в тело, если бежим в форчек. Внимание на том, чтобы я больше боролся, сильно не заостряли. Говорили: играй как умеешь, и все. Подсказывали много моментов, но в основном просили использовать свою скорость, не останавливать ноги. Ничего конкретного не меняли. На льду быстро подстраиваешься. Тяжелее было в бытовом плане. А на льду — хорошо и комфортно.

— Волнение все же было?

— За два дня до первого матча с «Детройтом» меня трясти начало, когда мне сказали, что я играю. Пару встреч прошло — и все нормально. Освоился.

— Серия из 14 матчей без голов. Что это было?

— Не знаю. Невезение. Может, где-то я не так старался.

— В запас только в конце начали сажать?

— В середине. Матчей десять не играл. Сказали, что чуть по «физике» просел. Говорили посидеть, посмотреть матчи и поработать. Никакого давления не было.

В «Авангарде» все устраивало, но в НХЛ — интересней

— Как общение с тренером Брэдом Ларсеном проходило? Он новичок, и вы первый год...

— Отлично. Он же раньше тоже у Хартли играл. Подъезжал ко мне и спрашивал: «Тебя Боб научил?» — если на льду что-то сделаешь. Я говорил, что да. Отличное общение. Понимали друг друга легко.

— Вы сами довольны своей статистикой?

— Вообще нет.

— Почему были длительные спады?

— Не знаю. Уже забыл, готовимся к новому сезону.

— На последнем собрании что говорили?

— Много чего. Но это секрет.

— Ругали?

— Вообще нет. Спрашивали, как оцениваешь свой сезон, как оцениваешь сезон команды. Что нужно делать, чем будешь заниматься летом. Потом сказали свое мнение насчет сезона.

— В чем вам нужно добавлять?

— Во всем.

— Силовая в первую очередь?

— Да. В «физике» добавить.

— Единоборства — это проблема?

— Я бы не сказал. Понятно, что не всегда выиграешь единоборства. Хорошие и положительные моменты тоже были.

Егор Чинахов (№59). Фото Global Look Press

— Когда собираетесь в Америку?

— 1-2 сентября. 21-го начинается тренинг-кемп. В лагерь новичков мне уже не нужно.

— Первая шайба в НХЛ. Как это было?

— День не очень удачным был. Я совсем не выспался и чувствовал себя на игре ужасно. А потом — такой момент. Все поддержали, радовались. Кайф.

— Мыслей о том, что рано приехали в НХЛ, не возникало?

— Вообще нет. Лучше там пробиваться, чем здесь. Мне там больше нравится.

— Что вас не устраивало в «Авангарде»?

— Все устраивало. Просто там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, — это... Вау.

— У вас часто менялись партнеры по звену...

— Весь сезон постоянно менялись все тройки.

— Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и вы — самое удобное сочетание?

— Да. Нас часто вместе ставили. Даже по ходу игры.

— Вас не поразило, что стартовые тройки объявляют, но затем во время матча все меняется?

— Нет. У нас с Бобом то же самое было. Постоянно подстраивались под звенья соперника. Поэтому ничего нового.

— Какие игроки вас удивили в «Коламбусе»?

— Ворачек.

— Чем?

— Для своих лет он вообще в порядке. Да и вообще все. Лайне, Ворачек, Бьоркстранд. Много кто.

Коламбус мне по кайфу. Тихий город

— Как вы тратили свободное время после тренировок?

— Пришел, поспал часика два, родителям позвонил, со всеми поговорил. И все. Может, в компьютер поиграл. Вечером — на ужин.

— Не всем нравится Коламбус как город. Как вы к нему отнеслись?

— Мне вообще по кайфу. Тихий город. Рестораны, где покушать можно, есть, места для прогулок есть.

— Где там погулять?

— Парки есть. По набережной, а она возле дома, пройтись тоже прикольно. Погода теплая. Не всегда, конечно. Бывает дождик.

— В Кливленд на баскетбол ездил?

— С Даней Тарасовым ездили один раз. Не помню, с кем играли. Было круто, но неудобно. Рядом проходил бейсбольный матч, открытие сезона. Народу тьма.

— Правила бейсбола знаете?

— Нет. Я даже не хочу туда идти. Несколько часов матч идет.

— От пушки после голов «Коламбуса» не вздрагивали?

— Вздрагивал первое время. Потом уже надоело ее слушать — очень громко. Не знаю, как там дети сидят прямо под пушкой. Там им наушники дают, но все равно.

— Как в «Блю Джекетс» с организацией в целом?

— Я особо ничего не просил. Квартира есть, машина есть. Больше ничего не нужно.

— А где жили?

— Возле арены. Три минуты пешком.

Егор Чинахов. Фото Global Look Press

— Поиск квартиры был проблемой?

— Нет. У нас у парня из персонала жена — риелтор. Вот они и нашли квартиру. Хозяева живут на первом этаже, а я на шестом. Со мной в доме еще Йоонас Корписало живет и Бун Дженнер. Хозяева даже заказали мебель в квартиру. Поэтому все нормально.

— Один раз вас отправили в АХЛ.

— Да. На первую игру ездил в самом начале сезона.

— Не было мыслей, что там и останетесь?

— Нет. Мне сразу сказали, что это только на одну игру.

— Правда, что в «Авангарде» вас не позвали на награждение в прошлом сезоне?

— Не будем эту тему затрагивать.

— Вы же болели тогда?

— Да. Сидел в отеле возле арены.

— Смотрели награждение?

— Мне не видно из окна было. Оно выходило на место, куда вторая команда заходит. А награждение было с другой стороны.

— Осталось чувство обиды?

— Нет. Все нормально.

— Вы красиво уехали, как думаете?

— Нормально уехал.

— А почему с другой стороны говорят, что некрасиво?

— Не знаю. Там от одного человека все идет. Не будем фамилию называть.