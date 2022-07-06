Чинахов объяснил, почему в НХЛ интересней: «Когда смотришь, как играет Макдэвид, — вау»

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов в интервью «СЭ» объяснил, почему не жалеет об отъезде в НХЛ.

— Первая шайба в НХЛ. Как это было?

— День не очень удачным был. Я совсем не выспался и чувствовал себя на игре ужасно. А потом — такой момент. Все поддержали, радовались. Кайф.

— Мыслей о том, что рано приехали в НХЛ, не возникало?

— Вообще нет. Лучше там пробиваться, чем здесь. Мне там больше нравится.

— Что вас не устраивало в «Авангарде»?

— Все устраивало. Просто там интересней. Когда на лавочке сидишь и смотришь, как играет Макдэвид, — это... Вау.