Овечкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Счет стал 1:3.

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 10-й гол в текущем сезоне.

Всего на его счету теперь 832 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. Больше только у Уэйна Гретцки — 894.