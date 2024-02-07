Кузьменко открыл счет в матче «Калгари» с «Бостоном»

«Калгари» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

На 5-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него этот гол стал 9-м в текущем сезоне.

Всего на счету 28-летнего россиянина 48 голов в 125 матчах в НХЛ. Также он сделал 95 голевых передач.