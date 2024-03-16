Российский форвард Панарин достиг отметки в 90 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

На счету 32-летнего хоккеиста теперь 90 очков. Панарин достиг этой отметки в третьем сезоне НХЛ подряд.

В текущем сезоне на счету россиянина 37 заброшенных шайб и 53 результативных передач в 67 матчах. Личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат он установил в сезоне-2021/22 — тогда нападающий набрал 96 (22+74) очков. В прошлом сезоне Панарин забил 29 голов и сделал 63 результативные передачи.

Российский хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. На данный момент его команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 90 очками в 66 играх.