Российский форвард Панарин достиг отметки в 90 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».
На счету 32-летнего хоккеиста теперь 90 очков. Панарин достиг этой отметки в третьем сезоне НХЛ подряд.
В текущем сезоне на счету россиянина 37 заброшенных шайб и 53 результативных передач в 67 матчах. Личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат он установил в сезоне-2021/22 — тогда нападающий набрал 96 (22+74) очков. В прошлом сезоне Панарин забил 29 голов и сделал 63 результативные передачи.
Российский хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. На данный момент его команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 90 очками в 66 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|66
|29
|37
|73
|5
|Вашингтон
|65
|31
|34
|71
|6
|Нью-Джерси
|66
|32
|34
|68
|7
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|67
|34
|33
|74
|6
|Баффало
|68
|32
|36
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|65
|28
|37
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|2
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|3
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|66
|34
|32
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|17.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|- : -
|17.03
|01:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|17.03
|02:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|- : -
|17.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|- : -
|17.03
|02:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
|17.03
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|17.03
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|17.03
|03:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|- : -
|17.03
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|17.03
|05:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|17.03
|22:30
|
Вегас – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97