«Оттава» в овертайме переиграла «Айлендерс». Зуб сделал голевую передачу
«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу забросил капитан канадской команды Брэди Ткачук.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу на второй гол своего клуба.
«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Оттава» идет 15-й с 60 очками в 65 встречах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4.
Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — Корписало.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4).
Наши: Романов (17.21/0/+1) — Зуб (21.45/2/+1).
16 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|40
|26
|86
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|Филадельфия
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|76
|4
|Айлендерс
|66
|29
|37
|73
|5
|Вашингтон
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|31
|34
|71
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|Нью-Джерси
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|34
|68
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|36
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|Коламбус
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|Атлантический дивизион
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|В
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|О
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|94
|2
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|29
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|27
|84
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|35
|31
|76
|5
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|33
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|32
|36
|69
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|Монреаль
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|25
|41
|61
|8
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|65
|28
|37
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|2
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|3
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|66
|34
|32
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Анахайм
|6 : 0
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|0 : 5
|16.03
|19:30
|
Детройт – Баффало
|4 : 1
|16.03
|19:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 4 ОТ
|16.03
|22:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97