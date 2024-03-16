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Сегодня, 22:15

«Оттава» в овертайме переиграла «Айлендерс». Зуб сделал голевую передачу

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«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу забросил капитан канадской команды Брэди Ткачук.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу на второй гол своего клуба.

«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Оттава» идет 15-й с 60 очками в 65 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4.

Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — Корписало.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4).

Наши: Романов (17.21/0/+1) — Зуб (21.45/2/+1).

16 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 66 29 37 73
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 66 42 24 89
2 Колорадо 67 42 25 89
3 Даллас 68 40 28 89
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 66 34 32 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
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21.03
16.03 03:00
Виннипег – Анахайм
 6 : 0
16.03 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 0 : 5
16.03 19:30
Детройт – Баффало
 4 : 1
16.03 19:30
Айлендерс – Оттава
 3 : 4 ОТ
16.03 22:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 67 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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