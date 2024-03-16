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16 марта, 23:15

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 17 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports

«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 марта. Игра пройдет на крытой арене «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» набрали 94 очка и занимают 1-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 76 баллами располагается на 6-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 66 29 37 73
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 66 42 24 89
2 Колорадо 67 42 25 89
3 Даллас 68 40 28 89
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 66 34 32 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
Результаты / календарь
7.03
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10.03
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20.03
21.03
22.03
17.03 00:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
17.03 01:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
17.03 02:00
Коламбус – Сан-Хосе
 - : -
17.03 02:00
Торонто – Каролина
 - : -
17.03 02:00
Калгари – Монреаль
 - : -
17.03 02:00
Бостон – Филадельфия
 - : -
17.03 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
17.03 03:00
Даллас – Лос-Анджелес
 - : -
17.03 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
17.03 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
17.03 05:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
17.03 20:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
17.03 22:30
Вегас – Нью-Джерси
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 67 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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