Российский форвард Марченко и латвийский голкипер Мерзликин подрались на тренировке «Коламбуса»
Между игроками «Коламбуса» случилась потасовка на тренировке, сообщает журналист Брайан Хеджер.
По информации источника, российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко на тренировке упал на лед, столкнувшись с латвийским голкипером Элвисом Мерзликиным. Вратарь подъехал к одноклубнику, но не спросил о его самочувствии — это разозлило россиянина, который ударил Мерзликина по лицу. В итоге игроков разняли. Позже латыш извинился перед Марченко.
В текущем сезоне Марченко набрал 13 (7+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 2018-м году «Коламбус» выбрал россиянина под 49-м номером драфта.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|15
|8
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|3 : 4
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 4
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|2 : 0
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 ОТ
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|6 : 2
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|4 : 3 Б
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87