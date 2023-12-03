Российский форвард Марченко и латвийский голкипер Мерзликин подрались на тренировке «Коламбуса»

Между игроками «Коламбуса» случилась потасовка на тренировке, сообщает журналист Брайан Хеджер.

По информации источника, российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко на тренировке упал на лед, столкнувшись с латвийским голкипером Элвисом Мерзликиным. Вратарь подъехал к одноклубнику, но не спросил о его самочувствии — это разозлило россиянина, который ударил Мерзликина по лицу. В итоге игроков разняли. Позже латыш извинился перед Марченко.

В текущем сезоне Марченко набрал 13 (7+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 2018-м году «Коламбус» выбрал россиянина под 49-м номером драфта.