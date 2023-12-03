Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 4 декабря во Вконтакте начнется в 2.00

В ночь на 4 декабря «Рейнджерс» дома в Нью-Йорке (США) на территории арены «Мэдисон-сквер-гарден» сыграет против «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

В соцсети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция противостояния «Рейнджерс» — «Сан-Хосе». Ключевые события игры «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» с 35 очками лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Шаркс» с 14 баллами находятся на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

За «Рейнджерс» выступает российский нападающий Артемий Панарин. 32-летний хоккеист в текущем сезоне провел 22 матча за клуб из Нью-Йорка и набрал 31 (12+19) очко.

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