Романов отразил 47 бросков и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступил «Коачелле» со счетом 2:3.

Российский вратарь фарм-клуба «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 47 бросков из 49 и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 22 матча в АХЛ, в которых пропустил 65 шайб при 89,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.42.