«Тампа» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Монреаль» — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт, Энтони Флери и Тайлер Мотт, победный буллит реализовал Виктор Хедман, Никита Кучеров оформил результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. У «Канадиенс» шайбы забросили Йоэль Армиа, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

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