Романов о драке с Карпентером: «Никто не любит пропускать силовые приемы. Я всегда готов скинуть перчатки»

Защитник «Монреаля» Александр Романов прокомментировал свою драку с нападающим «Чикаго» Райаном Карпентером.

«Это хоккей, никто не любит пропускать силовые приемы. Именно поэтому последовала такая реакция со стороны Карпентера. Но если что, я всегда готов скинуть перчатки», — приводит официальный сайт НХЛ слова Романова.

Романов подрался с Карпентером во втором периоде встречи «Чикаго» — «Монреаль» (3:2 ОТ). Американец подрался с россиянином после того, как Романов применил жесткий силовой прием против форварда «Блэкхокс» Сэма Лафферти.