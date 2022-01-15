Форвард «Флориды» Беннетт стал первой звездой дня в НХЛ благодаря хет-трику в ворота «Далласа»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (7:1).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло, на счету которого дубль и результативная передача в игре с «Анахаймом» (7:3).

Третья звезда дня — форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, который забил шайбу и отдал три голевых передачи в матче с «Далласом» (7:1).