Ринне: «Более 15 лет я переживал великолепное путешествие с «Нэшвиллом», которое изменило мою жизнь»

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился эмоциями после решения завершить карьеру.

«Более 15 лет я переживал великолепное путешествие с «Нэшвиллом», которое изменило мою жизнь.

Я побывал в местах, в которых никогда не мечтал оказаться, и получил больше, чем мог надеяться. Решение не было простым, но я знаю, что оно правильное и совершается в верный момент.

Я объявляю о завершении карьеры и выражаю благодарность своим родителям, сестрам, невесте Эрике, каждому члену «Предаторс» — менеджменту, тренерам и сотрудникам, — а также партнерам и тренерам, которые работали со мной в молодости в Финляндии. И, конечно, я благодарен жителям Нэшвилла. Каждый из вас помог мне стать человеком и отцом, которым я являюсь сейчас.

Нэшвилл стал моим домом. Я пытался сделать его лучшим местом по сравнению с тем, когда я сюда приехал.

Со временем я понял, что означает этот клуб, что это семья. Я буду ценить эти воспоминания и дружбу всю оставшуюся жизнь», — сказал Ринне официальному сайту лиги.

Обладатель «Везина Трофи» завершил карьеру в качестве лидера «Нэшвилла» по числу проведенных матчей в регулярном сезоне (683), матчей в старте (667), побед (369), шатаутов (60), в среднем пропущенных шайб (2,43) и сэйвов (17627).