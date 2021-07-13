Бержевен: «Дюшарм показал умение контролировать ситуацию, спокойствие и лидерские качества»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал решение подписать долгосрочный контракт с тренером Домиником Дюшармом.

«Доминик настроил свою систему и стал главным тренером в очень необычном и сложном сезоне, — сказал генеральный менеджер сайту НХЛ. — Наша команда прошла через многие сложности, но он показал умение контролировать ситуацию, спокойствие и лидерские качества. Это важные качества для нашего главного тренера, и он полностью заслуживает шанса вести нашу команду за собой и вывести ее на новый уровень».

Во вторник 48-летний специалист договорился о трехлетнем контракте. Он стал и. о. тренера «Канадиенс» 24 февраля, заменив Клода Жюльена. До этого на протяжении двух сезонов он был помощником тренера.

Он вывел команду в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, когда они стали чемпионами. В финале «Монреаль» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» за пять матчей.