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«Анахайм» продлил контракты с братьями Кэрриками и Леттиери

13 июля 2021, 22:15
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«Анахйам» продлил контракты с тремя хоккеистами. Новые соглашения на год заключили защитник Тревор Кэррик, а также нападающий Сэм Кэррик и Винни Леттиери.

29-летний Сэм Кэррик в прошлом сезоне провел в НХЛ 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Его брат, 27-летний Тревор, выступал в АХЛ. На его счету 12 (1+11) очков в 39 встречах за фарм «Дакс».

26-летний Леттиери провел за основную команду 5 игр.

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Иван Шитик все материалы автора

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