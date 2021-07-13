«Анахайм» продлил контракты с братьями Кэрриками и Леттиери
13 июля 2021, 22:15
«Анахйам» продлил контракты с тремя хоккеистами. Новые соглашения на год заключили защитник Тревор Кэррик, а также нападающий Сэм Кэррик и Винни Леттиери.
29-летний Сэм Кэррик в прошлом сезоне провел в НХЛ 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.
Его брат, 27-летний Тревор, выступал в АХЛ. На его счету 12 (1+11) очков в 39 встречах за фарм «Дакс».
26-летний Леттиери провел за основную команду 5 игр.
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