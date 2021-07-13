«Анахайм» продлил контракты с братьями Кэрриками и Леттиери

«Анахйам» продлил контракты с тремя хоккеистами. Новые соглашения на год заключили защитник Тревор Кэррик, а также нападающий Сэм Кэррик и Винни Леттиери.

We've put pen to paper with center Sam Carrick, defenseman Trevor Carrick and winger Vinni Lettieri! https://t.co/gXjYiQrE72 — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 13, 2021

29-летний Сэм Кэррик в прошлом сезоне провел в НХЛ 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Его брат, 27-летний Тревор, выступал в АХЛ. На его счету 12 (1+11) очков в 39 встречах за фарм «Дакс».

26-летний Леттиери провел за основную команду 5 игр.