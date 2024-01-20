«Миннесота» выиграла у «Флориды». Капризов набрал 3 очка
«Миннесота» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Пантерз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский начал встречу в стартовом составе, но его заменили в середине второго периода при счете 1:4. Он отразил 10 из 14 бросков по своим воротам.
Российский форвард гостей Кирилл Капризов оформил дубль и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.
«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Флорида» идет третьей в Восточной конференции — 58 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Миннесота» — 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
Голы: Капризов — 14 (бол., Болди, Фэйбер), 2:49 — 0:1. Экблад — 2 (Ткачак, Верхэге), 20:35 — 1:1. Хартман — 14 (бол., Голигоски, Марун), 23:22 — 1:2. Эрикссон Эк — 19 (бол., Фэйбер, Болди), 27:36 — 1:3. Зуккарелло — 8 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 30:32 — 1:4. Луостаринен — 8 (Лунделл, Экблад), 38:27 — 2:4. Капризов — 15 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 40:41 — 2:5. Лунделл — 3 (Экблад, Райнхарт), 48:05 — 3:5. Форслинг — 7 (Экблад), 48:23 — 4:5. Хартман — 15 (п.в.), 59:48 — 4:6.
Вратари: Бобровский (Столарз, 30:32, 57:41 — 59:48) — Флери (Густавссон, 30:32).
Штраф: 26 — 22.
Броски: 39 (9+7+23) — 25 (5+9+11).
Наши: Куликов (13.07/1/0) — Капризов (20.37/3/-3).
20 января. Санрайз. FLA Live Arena. 19595 зрителей.
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|27
|18
|58
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|21
|52
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|22
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|5
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|51
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|62
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|3
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|26
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|45
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|20
|51
|5
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|22
|45
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|21
|22
|44
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|45
|19
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|43
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|32
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|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
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|45
|26
|19
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|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
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|45
|19
|26
|47
|7
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|44
|15
|29
|31
|8
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|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|- : -
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
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|44
|29
|И
|КН
|
|
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|1
|1
|
|
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Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
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|6
|1.69