«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 14 января. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».