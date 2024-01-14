Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона» подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит второй матч подряд.

38-летний россиянин не сможет принять участие в сегодняшней игре против «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Хоккеист не попал в заявку на встречу.

В субботу, 13 января Овечкин пропустил еще один матч против «Рейнджерс» (3:2).

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.