Терещенко о просьбе НХЛ допустить сборную Израиля к международным турнирам: «Они там совсем все с ума сошли?»
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» просьбу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как по мнению лиги хоккеистов «отстранили несправедливо».
«У них то одна позиция, то другая. У меня просто слов нет. Они там совсем все с ума сошли? Какое отношение НХЛ вообще к ИИХФ имеет? Они беспокоятся за сборную Израиля, но почему они за Россию не беспокоятся? Они сами никогда на этот вопрос не ответят. Все уже давно всем понятно», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41