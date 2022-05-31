«Рейнджерс» реализовали все два большинства в первом периоде матча с «Каролиной»

«Рейнджерс» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречаются с «Каролиной».

В первом периоде команда из Нью-Йорка забросила две шайбы, реализовав два большинства из двух возможных. Отличились Адам Фокс и Крис Крайдер.

После первого периода счет в матче 2:0 в пользу «Рейнджерс».