Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на седьмой матч серии с «Каролиной»

«Рейнджерс» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде встретятся с «Каролиной».

В воротах гостей с первых минут сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Александр Георгиев. Также во втором звене «Рейнджерс» выйдет форвард Артемий Панарин.

У «Харрикейнз» в запасе остался вратарь Петр Кочетков, форвард Андрей Свечников сыграет во втором звене.

Решающий матч серии пройдет сегодня, 31 мая в Северной Каролине и начнется в 3:00 мск.