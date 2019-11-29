«Рейнджерс» проиграли «Бостону». Панарин отдал передачу, Бучневич забил

«Рейнджерс» проиграли «Бостону» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Нью-Йорка» отличились российский нападающий Павел Бучневич и форвард Филип Хитил.

Соотечественник Бучневича Артемий Панарин набрал результативное очко в игре с «Брюинз» и стал первым в истории клуба игроком, который набрал 23 и более очков за ноябрь.

У «Бостона» по разу отличились форварды Шон Курали, Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

Для «Брюинз» эта победа стала шестой кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бучневич — 5 (Дианджело, Труба), 14:14 — 0:1. Хитил — 8 (Стром, Панарин), 26:21 — 0:2. Керали — 2 (Дебраск, Карло), 38:28 — 1:2. Пастрняк — 24 (Крейчи, Дебраск), 44:27 — 2:2. Крейчи — 5 (Пастрняк, Галак), 61:40 — 3:2.

Вратари: Галак — Лундквист.

Штраф: 17 — 7.

Броски: 27 (7+8+11+1) — 28 (11+11+6+0).

Наши: — - Бучневич (17.16/3/-1), Панарин (20.59/2/+1).

29 ноября. Бостон. TD Garden.

Панарин — рекордсмен «Рейнджерс» по количеству очков в ноябре