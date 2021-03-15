«Рейнджерс» получали предложения по обмену Георгиева

«Рейнджерс» получали предложения по обмену голкипера Александра Георгиева, пишет журналист New York Post Ларри Брукс.

Клуб из Нью-Йорка не планировал расставаться с 25-летним голкипером. Однако, если поступит выгодное предложение, то «Рейджерс» готовы внимательно его рассмотреть.

В нынешнем сезоне Георгиев провел 12 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,33 при 88,7 проценте отраженных бросков.