«Рейнджерс» получали предложения по обмену Георгиева
17:17
«Рейнджерс» получали предложения по обмену голкипера Александра Георгиева, пишет журналист New York Post Ларри Брукс.
Клуб из Нью-Йорка не планировал расставаться с 25-летним голкипером. Однако, если поступит выгодное предложение, то «Рейджерс» готовы внимательно его рассмотреть.
В нынешнем сезоне Георгиев провел 12 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,33 при 88,7 проценте отраженных бросков.
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