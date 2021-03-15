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NY Post: перед началом сезона «Рейнджерс» планировали обменять Бучневича

17:12
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В «Рейнджерс» пока не решили, стоит ли обменивать нападающего Павла Бучневича в дедлайн. Перед началом сезона в клубе из Нью-Йорка были уверены, что российский нападающий покинет команду в последний день обменов, пишет журналист New York Post Ларри Брукс.

Но своей игрой в нынешнем регулярном чемпионате 25-летний форвард заставил пересмотреть отношение к нему. В 26 матчах Бучневич набрал 22 (8+14) очка и является самым результативным игроком команды.

Однако в клубе все еще не исключают возможность трейда с участием хоккеиста. Теперь руководство беспокоится, что не сможет вписать его в потолок зарплат, так как Бучневич, чей контракт истекает предстоящим летом, по мнению «Рейнджерс», может попросить зарплату в районе 5 миллионов долларов в год по новому соглашению.

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