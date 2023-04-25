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Сегодня, 04:39

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и сравнял счет в серии, у Шестеркина 20 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

В составе «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Йонас Зигенталер и Ондржей Палат, забивший в пустые ворота. У хозяев единственную шайбу забросил Винсент Трошек, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 2:30 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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