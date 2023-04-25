Кучеров догнал Босси и Хоу по очкам в плей-офф НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».
Таким образом, 29-летний россиянин набрал 160 (53+107) очков в 140 матчах плей-офф и сравнялся по этому показателю с Майком Босси, Горди Хоу, Элом Макиннисом и Бобби Смитом, занимая 22-е место среди всех игроков лиги.
На данный момент на счету Кучерова 6 (1+5) очков в четырех матчах серии с «Торонто».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
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|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|- : -
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|25.04
|23:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|25.04
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
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