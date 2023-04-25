Кучеров догнал Босси и Хоу по очкам в плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

Таким образом, 29-летний россиянин набрал 160 (53+107) очков в 140 матчах плей-офф и сравнялся по этому показателю с Майком Босси, Горди Хоу, Элом Макиннисом и Бобби Смитом, занимая 22-е место среди всех игроков лиги.

На данный момент на счету Кучерова 6 (1+5) очков в четырех матчах серии с «Торонто».