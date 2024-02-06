«Рейнджерс» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон открыл счет в конце первого периода. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил в середине третьего периода, благодаря его голу игра перешла в овертайм.

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