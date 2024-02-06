«Торонто» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей забросили Мэтью Барзал, Кайл Маклин и Пьер Энгвалль, у хозяев отличились Митч Марнер и Джон Таварес.

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