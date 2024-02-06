Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за 25 лет, забившим 31 гол за 50 матчей сезона

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 ОТ).

Таким образом, 32-летний россиянин забил 31-й гол в 50 матчах сезона. Только два игрока «Рейнджерс» забросили столько же шайб в 50 играх сезона за последние 25 лет: Крис Крайдер (33 в сезоне 2021/22) и Рик Нэш (33 в сезоне 2014/15).

В текущем сезоне Панарин провел 50 матчей, в которых набрал 67 (31+36) очков.